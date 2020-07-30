В Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова

У Мінську ввечері 29 липня правоохоронці затримали політтехнолога Віталія Шклярова.
Йому інкримінують “скоєння насильницьких дій проти міліціонера і втручанні в вибори”.
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Віталій Шкляров є відомим політтехнологом, який раніше працював у виборчих кампаніях Ангели Меркель, Барака Обами та Ксенії Собчак.
У Білорусі його також називають “сірим кардиналом політичних кампаній”.
Шкляров співпрацював із білоруським опозиціонером Сергієм Тихановським, який через арешт не зміг балотуватися в президенти наприкінці травня.
Тоді було вирішено, що свою кандидатуру висуне його дружина – Світлана Тихановська.
Джерело: ОНТ
Фото: Шкляров