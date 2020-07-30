PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Працював на Обаму і Собчак: в Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова

У Мінську ввечері 29 липня правоохоронці затримали політтехнолога Віталія Шклярова.

Йому інкримінують “скоєння насильницьких дій проти міліціонера і втручанні в вибори”.

В Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова

Читайте: Акції, протести і репресії – чи можливий Майдан у Росії і Білорусі

Віталій Шкляров є відомим політтехнологом, який раніше працював у виборчих кампаніях Ангели Меркель, Барака Обами та Ксенії Собчак.

У Білорусі його також називають “сірим кардиналом політичних кампаній”.

Шкляров співпрацював із білоруським опозиціонером Сергієм Тихановським, який через арешт не зміг балотуватися в президенти наприкінці травня.

Тоді було вирішено, що свою кандидатуру висуне його дружина – Світлана Тихановська.

Джерело: ОНТ

Фото: Шкляров

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх