В Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова

У Мінську ввечері 29 липня правоохоронці затримали політтехнолога Віталія Шклярова.

Йому інкримінують “скоєння насильницьких дій проти міліціонера і втручанні в вибори”.

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Віталій Шкляров є відомим політтехнологом, який раніше працював у виборчих кампаніях Ангели Меркель, Барака Обами та Ксенії Собчак.

У Білорусі його також називають “сірим кардиналом політичних кампаній”.

Шкляров співпрацював із білоруським опозиціонером Сергієм Тихановським, який через арешт не зміг балотуватися в президенти наприкінці травня.

Тоді було вирішено, що свою кандидатуру висуне його дружина – Світлана Тихановська.

Джерело: ОНТ

Фото: Шкляров