Через результати виборів в Білорусі 2020 невдоволені люди досі планують виходити на протести, але кандидат у президенти Світлана Тихановська відмовилася від участі в них.

Її прес-секретар Анна Красуліна таке рішення пояснила тим, що в об’єднаному штабі хочуть уникнути провокацій.

– Команда вирішила, що поява Світлани Тихановської може викликати якісь додаткові провокації, яких ми б хотіли уникнути. Тому вона не піде.

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Крім того, сьогодні Світлана Тихановська подала скаргу до ЦВК. Вона вимагає визнати недійсними результати виборів в Білорусі 2020 і провести повторний підрахунок голосів або повторне голосування на кількох виборчих дільницях.

Вибори і протести у Білорусі

Вибори в Білорусі 2020 відбулися 9 серпня. Згідно з останніми даними ЦВК, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Світалана Тихановська – 10,09%.

Невдоволені такою ситуацією люди ввечері 9 серпня після закриття виборчих дільниць в різних містах Білорусі почали збиратися на акції протесту.

Зі свого боку ОМОН і міліція відразу відреагували на протести в Білорусі. Вони почали розганяти протестувальників і навіть використовували світлошумові гранати. Під час протестів у день виборів у Білорусі затримали щонайменше 120 осіб.