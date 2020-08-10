Протестуючі проти результатів виборів президента у Білорусі почали споруджувати барикади зі сміттєвих баків у центрі міста.

Силовики спробували розігнати їх та застосували світло-шумові гранати та водомети, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Силовики спробували штурмом взяти їх, але їх наступ зупинився.

Людей становится только больше! pic.twitter.com/gDZSRlNTwz — РБ головного мозга (@belamova) August 9, 2020

Протести у Білорусі

9 серпня закінчення президентських виборів переросло у масові протести у Білорусі. Зіткнення між протестувальниками та міліцією відбулись у Мінську та обласних центрах країни – Пінську, Гродно та Могильові.

Джерело: РБ головного мозга