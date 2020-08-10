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Вибори у Білорусі були невільні і несправедливі – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі 2020 невільними і несправедливими.

Також США закликали владу Білорусі поважати права громадян на участь в мирних зібраннях і утриматися від застосування сили.

– Ми закликаємо владу Білорусі поважати права всіх білоруських громадян на мирні зібрання, утриматися від застосування сили і звільнити всіх неправомірно затриманих, – написав Помпео у Twitter.

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Також у США запевнили, що рішуче засуджують затримання прихильників опозиції і блокування інтернету для перешкоджання поширення білоруськими громадянами інформації про вибори і демонстрації.

Через протести у Білорусі до влади звернулися також країни Люблінського трикутника – Україна, Польща і Литва.

Зі свого боку вони також закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих.

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