Держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі 2020 невільними і несправедливими.

Також США закликали владу Білорусі поважати права громадян на участь в мирних зібраннях і утриматися від застосування сили.

The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 10, 2020