Держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі 2020 невільними і несправедливими.

Також США закликали владу Білорусі поважати права громадян на участь в мирних зібраннях і утриматися від застосування сили.

– Ми закликаємо владу Білорусі поважати права всіх білоруських громадян на мирні зібрання, утриматися від застосування сили і звільнити всіх неправомірно затриманих, – написав Помпео у Twitter.

The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 10, 2020

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Також у США запевнили, що рішуче засуджують затримання прихильників опозиції і блокування інтернету для перешкоджання поширення білоруськими громадянами інформації про вибори і демонстрації.

Через протести у Білорусі до влади звернулися також країни Люблінського трикутника – Україна, Польща і Литва.

Зі свого боку вони також закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих.