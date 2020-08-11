На протестах у Білорусі серед правоохоронців з’явилися так звані тітушки з числа цивільного населення.

Співробітники одного з видань переглянули відео побиття молодого чоловіка силовиками та помітили підозрілих людей спортивної статури.

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– У лівій частині кадру, з кийком у руках біжить невідомий у майці, спортивних штанях та білих кросівках. Це вже відкрите використання бандитів? — йдеться у повідомленні.

Протести у Білорусі розпочалися через перемогу Олександра Лукашенка на чергових виборах президента. Він ушосте посів пост очільника держави з перемогою у 80,08% голосів.

Другу ніч поспіль протестувальники висловлюють свою незгоду з фальсифікацією виборів, а влада дозволила ОМОН стріляти у мітингувальників. Внаслідок розгону людей на протесті одна людина загинула, десятки травмовані, частину ув’язнили.

Незалежні спостерігачі повідомляють, що опонент чинного президента Білорусі Світлана Тихановська перемогла на 85 виборчих дільницях.

Наразі учасники протестів вимагають від проведення чесних виборів та звільнення політичних в’язнів.

9 серпня акції проти влади переросли у масові затримання силовиками мітингувальників, проти яких застосовували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати.

10 серпня протести у Білорусі загострились. Внаслідок застосування зброї та сили правоохоронними органами одна людина загинула.

Джерело: NEXTA Live