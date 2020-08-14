Вночі 14 серпня з СІЗО в Жодіно і Мінську почали випускати затриманих під час протестів 9-12 серпня.

За їхніми словами, під час затримання їх били і знущалися.

Людей тримали в холоді і голоді, а також відмовляли в медичній допомозі.

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Одна із затриманих розповіла, що після звільнення їй не повернули речі.

Увечері 13 серпня видання Спутник опублікувало нібито слова заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова про те, що до 6.00 14 серпня всі затримані будуть відпущені. Місцеві ЗМІ цю інформацію не підтверджують.

Протести в Білорусі

9 серпня почалися протести в Білорусі. Новини про результати виборів президента змусили тисячі білорусів вийти на вулиці.

За результатами виборів чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,08%, що свідчить про явні фальсифікації. Він перебуває при владі з 1994 року.

Люди вимагають чесних виборів і його відставки. З 9 по 13 серпня в країні тривають затримання і побиття протестувальників. ЗМІ повідомляють, що затриманих вже понад 7 тис. осіб.

Джерело: Радіо Свобода, Tut.by