Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав громадян країни не влаштовувати протести, а ОМОН – не бити людей, які впали під час сутичок.

Ці тези він озвучив під час засідання Ради безпеки 14 серпня.

– Не виходьте ви нині на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують, як гарматне м’ясо, – звернувся Лукашенко до мешканців Білорусі.

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Силовиків же він закликав не бити людей, однак лише тих, хто впав або лежить на землі.

– Ми все-таки слов’яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто має бути певне гальмо, – додав Лукашенко.

Ситуацію у Мінську Лукашенко не вважає катастрофічною, а лише перенапруженою. Він планує владнати її.

– Ви хочете, щоб я сидів і чекав, поки Мінськ вгору перевернуть? Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися. І дати нам навести порядок, – уточнив президент Білорусі.

Протести у Білорусі

З 9 серпня, з дня проведення президентських виборів, у Білорусі почалися протести. Причиною стало чергове переобрання Олександра Лукашенка главою держави.

Громадяни країни вийшли на вулиці, але там їх зустріли силовики ОМОН. Уже майже тиждень протести у Білорусі тривають. Попри побої та масові затримання, мешканці країни поки не збираються зупинятися.

Водночас лідери демократичних країн засудили розгін мітингувальників і застосування сили ОМОН.

Джерело: БелТА