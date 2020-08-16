У Мінську, де 16 серпня о 14.00 має відбутися Марш гідності на знак солідарності з мітингувальниками, збирають “антимайдан” на підтримку президента Олександра Лукашенка.

Людей автобусами звозять до Будинку уряду.

Учасникам акції на підтримку Лукашенка, серед яких робітники, чиновники і силовики, обіцяли премії та відгули. За відмову погрожували звільненням, йдеться у повідомленні.

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ЗМІ опублікували відео колони автобусів, які звозять громадян до столиці.

Протести у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня тривають протести. Люди вийшли на вулицю, щоб продемонструвати свою незгоду з результатами президентських виборів, на яких укотре переміг Олександр Лукашенко.

Влада відмовилася йти на контакт з людьми, а відповіла силою – бійці ОМОН розганяли і затримували людей.

Під час протестів у Білорусі багато протестуючих отримали травми, є інформація про загиблих: одного з них поховали вчора, 15 серпня, з другим прощатимуться сьогодні, 16 серпня.

Джерело: TUT.by