ЄС готує санкції проти влади Білорусі – президент Єврокомісії

Санкції проти відповідальних за фальсифікації під час виборів у Білорусі планує ввести Європейський Союз.

Також санкції очікують на тих, хто віддавав наказ про силовий розгін протестів у Білорусі.

– ЄС одностайно підтримав роботу над санкціями проти тих, хто несе відповідальність за те, що відбувається, – сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель підтвердив, що ЄС введе санкції проти представників білоруської влади, передає кореспондент ВВС.

Чи будуть введені санкції особисто проти Олександра Лукашенка, у ЄС поки розмірковують.

Події у Білорусі

Масові протести у Білорусі виникли після оголошення результатів виборів президента. На них переміг чинний глава країни Олександр Лукашенко.

Білоруська влада жорстоко придушила перші протести. Затримали майже 4 тис. демонстрантів. Влада пішла на частковий діалог тільки після того, як на страйки вийшли працівники великих підприємств країни.

Джерело: Еuronews