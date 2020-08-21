PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Німеччина направила за Навальним літак. Головлікар забороняє евакуювати політика

З Нюрнберга (Німеччини) в Омськ (Росія) вилетів літак, який повинен евакуювати опозиційного політика Олексія Навального в Берлін.

Олексій Навальний знаходиться в комі. Його повинні доставити до Німеччини до опівдня.

Головлікар лікарні, де знаходиться політик, заявив, що його стан нетранспортабельний.

ЧитайтеЛюдина, яку Путін боїться найбільше: біографія Навального

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш сказала, що заборона на перевезення означає пряму загрозу життю опозиціонера.

– Залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішньому становищі смертельно небезпечно, – сказала вона.


Також вона повідомила, що для медиків недостатньо дозволу від родичів.

Отруєння Навального

20 серпня Навальний був госпіталізований з отруєнням з літака. Опозиціонер летів рейсом Томськ-Москва.

Політику стало погано після того, як він випив чай в аеропорту.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв допомогу в його евакуації на лікування в зарубіжну клініку, якщо надійде таке звернення.

Станом на 21 серпня Навальний знаходиться у комі і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка