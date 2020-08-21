З Нюрнберга (Німеччини) в Омськ (Росія) вилетів літак, який повинен евакуювати опозиційного політика Олексія Навального в Берлін.

Олексій Навальний знаходиться в комі. Його повинні доставити до Німеччини до опівдня.

Головлікар лікарні, де знаходиться політик, заявив, що його стан нетранспортабельний.

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Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш сказала, що заборона на перевезення означає пряму загрозу життю опозиціонера.

– Залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішньому становищі смертельно небезпечно, – сказала вона.

Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020



Також вона повідомила, що для медиків недостатньо дозволу від родичів.

Отруєння Навального

20 серпня Навальний був госпіталізований з отруєнням з літака. Опозиціонер летів рейсом Томськ-Москва.

Політику стало погано після того, як він випив чай в аеропорту.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв допомогу в його евакуації на лікування в зарубіжну клініку, якщо надійде таке звернення.

Станом на 21 серпня Навальний знаходиться у комі і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.