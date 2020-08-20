Олексій Навальний: біографія та подробиці життя

20 серпня російського опозиціонера госпіталізували після екстреної посадки літака Томськ – Москва.

Олексію Навальному стало зле через деякий час після того, як він випив чай ​​в аеропорту.

У штабі Навального заявили про можливе отруєння політика.

У токсикореанімаціі лікарні в Омську політик впав у кому, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Біографія Навального

Навальний здобув популярність у Росії, а також у міжнародних ЗМІ як критик корупції, президента Росії Володимира Путіна та його уряду. Він організував безліч демонстрацій на захист реформ і проти узурпації влади Путіним і його союзниками.

У 2012 році The Wall Street Journal описав Навального як “людину, яку Володимир Путін боїться найбільше”.

Навальний був членом Координаційної ради російської опозиції та лідером політичної партії Партія прогресу. У вересні 2013 року балотувався на виборах мера Москви за підтримки партії РПР-ПАРНАС. Він посів друге місце з 27% голосів, поступившись чинному меру Сергію Собяніну.

Навальний став відомим завдяки своєму блогу, розміщеному в LiveJournal, але пізніше переключився на YouTube, де у нього майже 4 млн підписників, і Twitter, де у нього більше 2,1 млн підписників. У своїх блогах опозиціонер публікує відео і документи про корупцію з боку російських державних чиновників.

У 2011 році він створив Фонд боротьби з корупцією.

Російська влада декілька разів заарештовувала Навального. Він отримав два умовних вироки за нібито розкрадання за двома окремими справами, один у липні 2013 року, а інший у грудні 2014 року, на п’ятирічне та 3,5-річне тюремне ув’язнення відповідно. Обидві справи вважаються сфабрикованими в помсту за його політичну діяльність.

У лютому 2014 року Навального помістили під домашній арешт і заборонили спілкуватися з будь-ким, крім його родини.

У березні 2017 року Олексій Навальний і його Фонд боротьби з корупцією зняли документальний фільм Он вам не Димон, в якому звинуватили колишнього прем’єр-міністра і президента Росії Дмитра Медведєва в корупції.

У грудні 2016 року Навальний розпочав свою кампанію з балотування у президенти Росії на виборах 2018 року, але в грудні 2017 року в участі йому відмовила Центральна виборча комісія Росії, а пізніше Верховний суд Росії відхилив його апеляцію.

У травні 2018 року його засудили до 30 діб позбавлення волі після арешту за участь у несанкціонованій акції протесту проти Путіна в Москві.

Вранці 28 липня Навального госпіталізували до лікарню із спецприймальника, в якому він відбував покарання, з діагнозом “гостра алергічна реакція”.

Навальний заявив про своє отруєння в спецприймальнику.