США стурбовані результатами виборів у Білорусі, бо вважають, що вони не були вільними і чесними.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що США засуджують насильство по відношенню до мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування білоруської інтернет-служби та жорстоке поводження з ув’язненими.

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Помпео додав, що США закликають Білорусь звільнити всіх протестувальників, яких незаконно затримали під час мітингів.

За словами держсекретаря, в Білорусі зобов’язані скласти список зниклих безвісти.

– Ми підтримуємо міжнародні зусилля з незалежного розслідування виборчих порушень в Білорусі, – сказав Помпео.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже тринадцятий день. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і чесних виборів в країні.

18 серпня до демонстрантів приєдналися співробітники великих підприємств – цукрових заводів і заводу побутової техніки.

Уже другий тиждень учасники мітингу вимагають звільнення політичних в’язнів і правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.