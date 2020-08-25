Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Торги на Білоруській валютно-фондовій біржі почалися зі зростання курсу валют – євро, долара і російського рубля. Кожна з цих трьох валют здорожчала на понад 1%.
Один із членів президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко з’явився на допит.
Його прийшли підтримати небайдужі білоруси.
Трьох членів президії Координаційної ради білоруської опозиції викликали до Слідчого комітету як свідків.
Повістки отримали екс-міністр культури Білорусі Павло Латушко, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич і юрист Лілія Власова.
Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеня, який підтримав протестувальників.
У одному зі своїх відеозвернень Лещеня закликав владу провести розслідування всіх випадків тортур і побиття демонстрантів.
Міноборони Білорусі оголосило третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил.
Передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з призовом військовослужбовців із запасу.
Увечері 24 серпня в центрі Мінська проходить чергова акція протесту проти президентства Олександра Лукашенка.
О 19.00 на площі Незалежності почали збиратися люди. Однак ОМОН не дозволив учасникам акції встановити обладнання для спілкування в форматі Вільного мікрофону.
Повідомляється про затримання.
У Солігорську був затриманий співголова страйкового комітету підприємства Білоруськалій Анатолій Бокун.
На даний момент він знаходиться у райвідділі міліції.
– За наявною у нас інформацією, на всіх керівників складено протоколи і заведені справи за організацію і участь у несанкціонованих масових заходах. Страйком має намір закликати до акцій протесту, якщо Бокуна не випустять, – заявили організатори акції.
Джерело: Стачком Беларуськалия
МВС Білорусі у неділю склало 79 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про масові заходи 23 серпня.
Прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова також заявила, що максимальна кількість присутніх на протестних акціях у неділю зафіксовано в Мінську – близько 20 тис. осіб, Бресті та Гродно – не більше 3 тис. людей.
Джерело: МВС Білорусі
МЗС Литви викликало посла Білорусі в Литві Валерія Барановського, якому була вручена нота протесту проти порушення державного кордону Литовської Республіки.
– Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18.50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай, – заявили у МЗС.
У ноті міститься заклик до з’ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень.
У неділю ввечері з села Мядінінкай, біля кордону з Білоруссю, запустили повітряні кульки з неофіційним біло-червоно-білим прапором Білорусі.
Їх збив вертоліт Збройних сил Білорусі.
Джерело: МЗС Литви
Президент Білорусії Олександр Лукашенко зажадав звільняти зі шкіл вчителів, які підтримали опозиційні акції протесту.