14:36 -

МВС Білорусі у неділю склало 79 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про масові заходи 23 серпня.

Прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова також заявила, що максимальна кількість присутніх на протестних акціях у неділю зафіксовано в Мінську – близько 20 тис. осіб, Бресті та Гродно – не більше 3 тис. людей.

Джерело: МВС Білорусі