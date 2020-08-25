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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

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10:32 - 25 серпня

Торги на Білоруській валютно-фондовій біржі почалися зі зростання курсу валют – євро, долара і російського рубля. Кожна з цих трьох валют здорожчала на понад 1%.

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10:28 - 25 серпня

Один із членів президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко з’явився на допит.

Його прийшли підтримати небайдужі білоруси.

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09:24 - 25 серпня

Трьох членів президії Координаційної ради білоруської опозиції викликали до Слідчого комітету як свідків.

Повістки отримали екс-міністр культури Білорусі Павло Латушко, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич і юрист Лілія Власова.

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09:13 - 25 серпня

Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеня, який підтримав протестувальників.

У одному зі своїх відеозвернень Лещеня закликав владу провести розслідування всіх випадків тортур і побиття демонстрантів.

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09:09 - 25 серпня

Міноборони Білорусі оголосило третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил.

Передбачається приведення окремих військових частин у вищі ступені бойової готовності з призовом військовослужбовців із запасу.

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22:02 - 24 серпня

Увечері 24 серпня в центрі Мінська проходить чергова акція протесту проти президентства Олександра Лукашенка.

О 19.00 на площі Незалежності почали збиратися люди. Однак ОМОН не дозволив учасникам акції встановити обладнання для спілкування в форматі Вільного мікрофону.

Повідомляється про затримання.

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14:45 - 24 серпня

У Солігорську був затриманий співголова страйкового комітету підприємства Білоруськалій Анатолій Бокун.

На даний момент він знаходиться у райвідділі міліції.

– За наявною у нас інформацією, на всіх керівників складено протоколи і заведені справи за організацію і участь у несанкціонованих масових заходах. Страйком має намір закликати до акцій протесту, якщо Бокуна не випустять, – заявили організатори акції.

Джерело: Стачком Беларуськалия

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14:36 - 24 серпня

МВС Білорусі у неділю склало 79 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про масові заходи 23 серпня.

Прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова також заявила, що максимальна кількість присутніх на протестних акціях у неділю зафіксовано в Мінську – близько 20 тис. осіб, Бресті та Гродно – не більше 3 тис. людей.

Джерело: МВС Білорусі

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13:16 - 24 серпня

МЗС Литви викликало посла Білорусі в Литві Валерія Барановського, якому була вручена нота протесту проти порушення державного кордону Литовської Республіки.

– Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18.50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай, – заявили у МЗС.

У ноті міститься заклик до з’ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень.

У неділю ввечері з села Мядінінкай, біля кордону з Білоруссю, запустили повітряні кульки з неофіційним біло-червоно-білим прапором Білорусі.

Їх збив вертоліт Збройних сил Білорусі.

Джерело: МЗС Литви

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11:55 - 24 серпня

Президент Білорусії Олександр Лукашенко зажадав звільняти зі шкіл вчителів, які підтримали опозиційні акції протесту.

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