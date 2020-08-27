США заявили, що російський броньовик протаранив американську військову машину, поранивши американських солдатів, коли патрулі збройних сил двох країн протистояли один одному на північному сході Сирії.

Такі дії Білий дім назвав небезпечною і непрофесійною поведінкою.

За даними Ради національної безпеки США, інцидент стався у вівторок вранці недалеко від місця, яке називають Дайрік, що, можливо, має відношення до Деріку, недалеко від кордону з Туреччиною та Іраком.

– Під час цієї взаємодії російська машина ударила по протимінному всюдиходу, захищеному від засідок, в результаті чого екіпаж машини отримав травми, – сказав представник РНБ Джон Уллет.

Читайте: РФ причетна до військових злочинів у Сирії – експерти ООН

За його словами, російські сили протягом останніх місяців постійно заважають американським конвоям, хоча армія США на це і не реагувала публічно.

Війна в Сирії

Війна в Сирії йде вже 10 років – з 2011 року. Основні учасники конфлікту – сили, які виступають на стороні президента і його противники (сирійська опозиція).

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія і Іран.

В результаті недавнього ДТП за участю американських і російських військових транспортних засобів в Сирії отримали легкі травми кілька військових США.