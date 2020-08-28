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Факти / Світ

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе йде у відставку

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про намір піти у відставку.

До такого рішення державний діяч дійшов через погіршення стану здоров’я, яке почало спостерігатися з середини липня.

За словами Сіндзо Абе, він би не хотів, щоб це заважало йому виконувати свої обов’язки і відображалося на ухваленні державних рішень.

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Сіндзо Абе повинен виконувати свої обов’язки до вересня 2021 року. Рішення про відставку він ухвалює вже вдруге за свою кар’єру.

За інформацією ЗМІ, він заявив про це на четвертий день після того, як побив рекорд за тривалістю перебування на посаді глави уряду.

Відставка політика в Іспанії

В Іспанії політичний діяч пішов у відставку через необережність. Він брав участь в онлайн-конференції і паралельно вирішив прийняти душ.

Чоловік забув вимкнути камеру, через що кадри, де він перебуває у ванній кімнаті, потрапили до мережі.

Після цього він пішов із займаної посади.

Джерело: NHK WORLD News

Фото: Dreamstime

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