Вдень, 30 серпня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська протестувати проти правління нинішнього президента Олександра Лукашенка.











У Мінську десятки тисяч людей вийшли на протести, розпочалися сутички і затримання / 3 фотографии

У різних районах білоруської столиці відбулися затримання активістів.

Опозиційні ЗМІ повідомляють, що на проспекті Незалежності біля парку Челюскінців сталася сутичка людей з біло-червоно-білими прапорами і ОМОНом, коли силовики забрали у протестувальників величезний прапор. Затримано як мінімум одну людину, пишуть журналісти.

Ще одна сутичка сталася біля будівлі КДБ Білорусі. Люди в штатському спробували затримати декількох хлопців, але протестувальники почали відбивати своїх, розгойдуючи мікроавтобус з криками “Випускай!” і “Провокація”.

Також є інформація про затримання кількох десятків чоловіків поблизу ГУМу.

Крім того, біля готелю Мінськ почалися затримання учасників Маршу миру і незалежності, коли туди під’їхало шість автозаків.

Численні акції зібралися не тільки в Мінську, але й Могильові, Бресті та Гомелі.

До слова, вчора, 29 серпня, МВС Білорусі відзвітувало про затримання 29 осіб.

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Силовики перекрили площі

Вдень у неділю в Мінську силовики перекрили огорожами площі Незалежності, Перемоги та Жовтневу.

На вулицях помітили автозаки, вантажівки з військовими і водомет.

Протести у Білорусі

Протести в Білорусі, деякі з яких зібрали, за оцінками, понад 200 тис. осіб, є найбільшими за всю історію 26-річного правління Лукашенка.

У перші дні демонстрацій було заарештовано близько 7 тис. людей. Деякі протестувальники були вбиті, а багато затриманих побиті міліцією.

Вчора, 29 серпня, сотні жінок, одягнених переважно в червоно-біле, пройшли маршем у Мінську на знак протесту.

Страйки розпочалися на кількох державних заводах, які є основою економіки Білорусі.

Джерело: TUT.by

Фото: TUT.by