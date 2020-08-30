У Мінську десятки тисяч людей вийшли на протести, розпочалися сутички і затримання

Вдень, 30 серпня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська протестувати проти правління нинішнього президента Олександра Лукашенка.
У різних районах білоруської столиці відбулися затримання активістів.
Опозиційні ЗМІ повідомляють, що на проспекті Незалежності біля парку Челюскінців сталася сутичка людей з біло-червоно-білими прапорами і ОМОНом, коли силовики забрали у протестувальників величезний прапор. Затримано як мінімум одну людину, пишуть журналісти.
Ще одна сутичка сталася біля будівлі КДБ Білорусі. Люди в штатському спробували затримати декількох хлопців, але протестувальники почали відбивати своїх, розгойдуючи мікроавтобус з криками “Випускай!” і “Провокація”.
Також є інформація про затримання кількох десятків чоловіків поблизу ГУМу.
Крім того, біля готелю Мінськ почалися затримання учасників Маршу миру і незалежності, коли туди під’їхало шість автозаків.
Численні акції зібралися не тільки в Мінську, але й Могильові, Бресті та Гомелі.
До слова, вчора, 29 серпня, МВС Білорусі відзвітувало про затримання 29 осіб.
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Силовики перекрили площі
Вдень у неділю в Мінську силовики перекрили огорожами площі Незалежності, Перемоги та Жовтневу.
На вулицях помітили автозаки, вантажівки з військовими і водомет.
Протести у Білорусі
Протести в Білорусі, деякі з яких зібрали, за оцінками, понад 200 тис. осіб, є найбільшими за всю історію 26-річного правління Лукашенка.
У перші дні демонстрацій було заарештовано близько 7 тис. людей. Деякі протестувальники були вбиті, а багато затриманих побиті міліцією.
Вчора, 29 серпня, сотні жінок, одягнених переважно в червоно-біле, пройшли маршем у Мінську на знак протесту.
Страйки розпочалися на кількох державних заводах, які є основою економіки Білорусі.
Джерело: TUT.by
Фото: TUT.by