Білоруська опозиція створює власну партію Разом.

Про це йдеться у відеозверненні опозиційного кандидата Віктора Бабарико. Він перебуває у слідчому ізоляторі з червня, звернення було записано до затримання.

Бабарико назвав основними завданнями партії проведення конституційної реформи.

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За словами його помічниці Марини Колесникової, документи для реєстрації партії подадуть найближчим часом.

– За останні три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років. Країна знаходиться в політичній і соціально-економічній кризі. І ми разом знаємо, як з цієї кризи вийти, – сказала вона.

Протести у Білорусі

Понад 200 тис людей виходять на протести у Білорусі. Мітинги є найбільшими за всю історію 26-річного правління чинного президента Олександра Лукашенка.

У перші дні демонстрацій міліція розігнала мітинги, заарештували близько 7 тис. людей.

Джерело: Віктор Бабарико