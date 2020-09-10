Європейський Союз ще на півроку продовжив індивідуальні санкції проти громадян і організацій Російської Федерації.

Рішення ухвалили через те, що РФ продовжує чинити дії, які підривають територіальну цілісність України.

Обмеження діятимуть до 15 березня 2021 року.

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Санкції застосовуються до 175 громадян і 44 організацій країни-окупанта і передбачають заморожування активів і обмеження на поїздки.

Продовження економічних санкцій проти РФ

У червні 2020 року Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ.

Через невиконання Мінських угод обмеження, затверджені ще у 2014 році, діятимуть до 31 січня 2021 року.

Суть заходів – обмеження доступу деяких банків і компаній РФ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС.

Джерело: Рада ЄС