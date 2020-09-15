PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Ми були готові: Трам планував ліквідувати Башара Асада

Кілька років тому президент США Дональд Трамп підтримував ідею ліквідувати главу сирійського режиму Башара Асада.

За його словами, до проведення операції все було готове.

– Я думав, що краще його ліквідувати. Ми були готові. Однак екс-глава Пентагону Джеймс Метттіс був проти.

Але Дональд Трамп запевнив, що не шкодує про те, що план не вдалося реалізувати. Адже гарантій успіху не було.

Читайте: РФ причетна до військових злочинів у Сирії – експерти ООН

Інформація про те, що Дональд Трамп вимагав від Пентагону знищити Башара Асада з’явилася у ЗМІ ще у 2018 році.

У відповідь Джеймс Меттіс начебто сказав, що займеться цим, але своєму раднику заявив, що діяти потрібно більш зважено.

До сьогодні Дональд Трамп не раз говорив, що повідомлення про плани ліквідувати Башара Асада не відповідають дійсності.

Джерело: Fox News

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка