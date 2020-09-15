Ми були готові: Трам планував ліквідувати Башара Асада

Кілька років тому президент США Дональд Трамп підтримував ідею ліквідувати главу сирійського режиму Башара Асада.

За його словами, до проведення операції все було готове.

– Я думав, що краще його ліквідувати. Ми були готові. Однак екс-глава Пентагону Джеймс Метттіс був проти.

Але Дональд Трамп запевнив, що не шкодує про те, що план не вдалося реалізувати. Адже гарантій успіху не було.

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Інформація про те, що Дональд Трамп вимагав від Пентагону знищити Башара Асада з’явилася у ЗМІ ще у 2018 році.

У відповідь Джеймс Меттіс начебто сказав, що займеться цим, але своєму раднику заявив, що діяти потрібно більш зважено.

До сьогодні Дональд Трамп не раз говорив, що повідомлення про плани ліквідувати Башара Асада не відповідають дійсності.

Джерело: Fox News