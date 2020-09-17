Американська компания Boeing приховувала критично важливу інформацію про системи роботи літака як від регуляторів, так і від клієнтів та пілотів Boeing 737 MAX.

Це призвело до катастроф двох пасажирських авіалайнерів.

Про це йдеться в доповіді Комітету з питань транспорту та інфраструктури Палати представників США.

Компанія приховувала дані про систему коригування характеристик маневреності (MCAS), яку визнали однією з головних причин катастроф пасажирських лайнерів.

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Через це пілоти не мали можливості дізнатися про потенційні складнощі в роботі обладнання літаків та були не готові до аварійних ситуацій.

Окрім цього, процес розробки і прийняття в експлуатацію літака відбувався неналежним чином, зокрема в умовах впливу корпорації Boeing на контролюючий орган.

Експлуатацію Boeing 737 MAX заборонили після двох авіакатастроф – у жовтні 2018 року в Індонезії та березні 2019 року в Ефіопії. В результаті загинули 346 осіб.