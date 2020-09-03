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Білорусь розгорнула армію на кордоні з Литвою та Польщею

Президент Олександр Лукашенко заявив, що через недружні кроки з боку блоку НАТО, він привів у бойову готовність половину армії.

Про це він заявив на зустрічі з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним.

– Ми бачимо, що відбувається навколо Росії і ми змушені були відповідати. Для цього всі докази є – перекидання американських, інших підрозділів з глибини їхньої території до кордонів Білорусі. По-моєму, 18 літаків F-16 вони перекинули, – заявив Лукашенко.

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Білорусь розгорнула половину Збройних сил на кордоні з Литвою і Польщею.

– Як я часто кажу – фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим загрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат, – сказав Лукашенко.

Протести в Білорусі

Протести у Білорусі проти Олександра Лукашенка не вщухають. Вони почалися 9 серпня – у день виборів президента Білорусі. На них Лукашенко отримав 80,08% голосів.

Частина білорусів вийшла на вулиці. Перші мітинги розігнала міліція. Арештували тисячі людей, покалічили сотні.

Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк. У ньому приймають участь великі підприємства і заводи.

Джерело: БелТА

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