Рицин: що відомо про речовину, якою намагалися отруїти Трампа

У США намагалися отруїти президента Дональда Трампа рицином у конверті.

Рицин – це смертельна отрута, яку отримують із насіння рицини. На вигляд це білий порошок без смаку і запаху, однак дози в одне рисове зернятко досить, аби убити людину.

Отрута діє шляхом втрати активності рибосом і припинення виробництва білка. Організм починає відмирати без клітин, які виробляють білок.

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Симптомами отруєння рицином є сильна блювота і діарея в перші шість годин.

Якщо рицин вдихати, першими постраждають легені, а потім печінка і нирки. Тоді серед симптомів кривавий кашель, потім легені набираються рідиною і людина не може дихати. Смерть після вдихання рицину настає через три-п’ять днів.

Вижити після отруєння рицином можна, якщо тільки доза була занадто малою. Однак протиотрути від нього немає.

Спроба отруїти Трампа рицином

Цього тижня американські спецслужби перехопили пакет з отрутою рицин, адресований президенту США Дональду Трампу.

За їх словами, для підтвердження присутності рицину провели два тести. Цією справою займається ФБР і секретна служба.