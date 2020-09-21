Литва, Польща і Румунія запропонують ЄС програму для підтримки Білорусі

Президенти Литви, Польщі та Румунії звернуться до Європейського Союзу з проханням запропонувати пакет підтримки для Білорусі.
Про це заявив литовський президент Гітанас Науседа.
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За його словами, лідери трьох країн Європи закликали ЄС розробити пакет допомоги. У ньому повинні бути включені такі питання, як: торгівля з Європейським Союзом, допомога у переговорах щодо вступу до Світової організації торгівлі, безвіз, диверсифікація економіки країни і енергетичного сектора, фінансування реструктуризації економіки.
Глави Литви, Польщі та Румунії зазначили, що підтримують принципи свободи та визнають лише вільні та прозорі вибори у країні з міжнародними спостерігачами, які були проведені згідно з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права.
Окрім цього, вони домовились підтримати громадян Білорусі у побудові демократичної правової держави, вільного громадянського суспільства та ринкової економіки.
Президент Литви представлятиме свої пропозиції щодо плану підтримки на саміті ЄС 24-25 вересня.
Санкції проти Білорусі
Наприкінці серпня 2020 року Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Білорусі. Їх запровадили проти 30 посадових осіб білоруської влади, в число яких увійшов і Олександр Лукашенко.
Санкції були введені через фальсифікацію виборів президента у Білорусі та жорстоке придушення протестів.
Джерело: Президент Литовської Республіки