У Німеччині не виключають призупинення будівництва Північного потоку-2 через Навального

Влада Німеччини не виключає, що будівництво газопроводу Північний потік-2 може бути призупинено через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас.

За його словами, рішення залежатиме від Росії.

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– Ми винесемо на повістку всі варіанти і у відповідний час ухвалимо рішення. Росія, взявши участь у розслідуванні отруєння Навального, може зробити внесок у те, щоб таке рішення про припинення не було ухвалене, — сказав він.

Маас зазначив, що проти Росії необхідно застосувати санкції.

– Не можна говорити про те, що, якщо санкції не діють, тоді і не потрібно їх запроваджувати. Іноді слід вжити заходів, тим самим сказавши, що ми не хочемо жити в світі без правил, — додав він.

Німеччина розкритикувала реакцію РФ на отруєння Навального

Уряд Німеччини закликав Росію надати пояснення у справі про отруєння Навального.

Віце-канцлер і міністр фінансів ФРН Олаф Шольц підкреслив, що немає ніяких підстав сумніватися в тому, що Навального хотіли усунути за допомогою новачка.

Навальний був отруєний 20 серпня. Тоді лікарі визначили його діагноз як порушення обміну речовин та ніяких отрут в крові і сечі знайдено не було. Стан політика погіршився і він впав у кому.

До тями політік прийшов лише 10 вересня.