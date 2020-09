Трамп відповів на звинувачення у несплаті податків

Президент США Дональд Трамп протягом 10 років до свого президентства не платив податки на прибуток від своїх підприємств.

Журналісти The New York Times встановили, що Трамп заплатив лише $750 федерального податку на прибуток у 2016 та 2017 роках. До цього 10 років президент США взагалі не платив податки.

До слова, глава Білого дому лише у 2018 році отримав $427 млн ​​роялті за право використовувати його ім’я в реаліті-шоу Учень. Крім того, він отримав $176,5 млн у інвестиціям в офісні будівлі. Тільки з цих доходів податок повинен був скласти $100 млн.

З розслідування журналістів також випливає, що Трамп витратив $70 тис. на свою зачіску для шоу The Apprentice. Президент США купівлю літака і зовсім записав у виробничі витрати.

Така ситуація з податками склалася через постійні збитків інших компаній Трампа. Курорт Trump National Doral Miami і готель у Вашингтоні Trump International Hotel не приносять дохід. У розслідуванні говориться, що Дональд Трамп купує свідомо ризиковані підприємства і використовує їх збитки, щоб не платити податки.

Дональд Трамп заперечує несплату податків, а статтю The New York Times назвав фейком.

Також він пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації одразу після завершення перевірки Податковою службою США (IRS).

VIDEO: US President Trump dismisses a New York Times report that he paid just $750 in federal income taxes in 2016, the year he won the election, as “fake news”. The paper published multiple allegations over his tax payments, citing tax return data extending more than 20 years pic.twitter.com/lDQ7sKKf68

— AFP news agency (@AFP) September 28, 2020