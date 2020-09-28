У Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17

У Нідерландах поновлюється судовий процес у справі про збитий над Донбасом у 2014 році літак МН17.

Суд має намір заслухати захист одного з обвинувачених Олега Пулатова, після їх зустрічі в Росії.

У ході попереднього засідання 31 серпня, захист Пулатова поінформував, що можливості провести з ним особисту зустріч на території Росії не було через пандемію коронавірусу. Але нині, така зустріч відбулася.

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Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених – трьох росіян – Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова та українця Леоніда Харченка.

Справа МН17

У липні 2020 року Європейський суд з прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Росії через збитий над Донбасом літак рейсу МН17.

У документі зазначається, що за даними уряду Нідерландів, літак був збитий із зенітної ракетної системи Бук, яка належала і була надана Російською Федерацією.

Джерело: justsecurity