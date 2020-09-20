Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про готовність вести діалог з Росією та її президентом Володимиром Путіним.

За її словами, шкода, що Путін підтримав чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а не народ.

– Це його рішення, його вибір, ми на нього жодним чином вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша Координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками Російської Федерації, – відзначила Світлана Тихановська.

Читайте: Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії особистої безпеки

Водночас вона назвала Росію і Білорусь дружніми країнами, а також заявила, що не позиціонує себе як майбутнього главу країни.

Протести у Білорусі

З 9 серпня у Білорусі не вщухають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди вийшли на вулиці, однак там їх зустріли силовики ОМОН. Попри протести у Білорусі, Лукашенко не планує йти у відставку.

Опозиційний лідер Світлана Тихановська закликала міжнародне співтовариство відреагувати на порушення прав людини білоруською владою.