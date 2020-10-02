Узгоджені ЄС санкції проти Білорусі набудуть чинності відразу після запланованої на п’ятницю процедури письмового затвердження.

Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель на прес-конференції в Брюсселі за підсумками першого дня саміту ЄС.

– У п’ятницю пройде процедура письмового затвердження, – сказав він.

Мішель пояснив, що відразу після завершення цієї процедури обмежувальні заходи набудуть чинності.

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Зі свого боку, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен пояснила, що санкційні списки були підготовлені заздалегідь, а письмова процедура їхнього затвердження – це чисто технічний момент.

Вона висловила задоволення, що в ЄС, незважаючи на труднощі, змогли прийти до єдиного рішення щодо санкцій проти Білорусі.

Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його старшого сина і низку чиновників.

Вони включають заборону на поїздки і заморожування активів.