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Факти / Світ

У Конгресі США готують законопроект про відсторонення Трампа

Представники Демократичної партії у Конгресі США планують створити комісію, яка має перевірити профпридатність чинного президента країни Дональда Трампа.

Автори ініціативи – спікер Палати представників Ненсі Пелосі і конгресмен-демократ Джеймі Раскін, вони вже розпочали працювати над відповідним законопроектом.

Комісія визначить, чи може він виконувати свої обов’язки. Пелосі вважає, що Трамп “відірваний від реальності”.

Читайте: Виведення військ США з Афганістану: у НАТО прокоментували заяву Трампа

Водночас Трамп не залишився осторонь і у пості в Twitter назвав Пелосі божевільною.

Конгрес США може відстороняти президента, коли він не здатний виконувати свої обов’язки, це гарантує 25 поправка конституції країни.

Вибори у США

3 листопада у США пройдуть вибори президента країни. У перегонах беруть участь чинний президент Дональд Трамп і представник демократів Джо Байден.

Між кандидатами вже пройшли перші дебати. Згідно з соцопитуванням, проведеним одразу ж після зустрічі кандидатів, Байден на 10% випереджає Трампа.

Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian, Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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