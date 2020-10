Представники Демократичної партії у Конгресі США планують створити комісію, яка має перевірити профпридатність чинного президента країни Дональда Трампа.

Автори ініціативи – спікер Палати представників Ненсі Пелосі і конгресмен-демократ Джеймі Раскін, вони вже розпочали працювати над відповідним законопроектом.

Комісія визначить, чи може він виконувати свої обов’язки. Пелосі вважає, що Трамп “відірваний від реальності”.

Водночас Трамп не залишився осторонь і у пості в Twitter назвав Пелосі божевільною.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020