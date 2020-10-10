Ми тебе любимо: Тихановська вперше за 4 місяці поговорила з чоловіком

Влада Білорусі вперше за чотири місяці дозволила опозиціонеру Сергію Тихановському зателефонувати до своєї дружини, Світлани Тихановської.

Зазначається, що вони не спілкувалися 134 дні.

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Повний текст телефонної розмови Світлани та Сергія Тихановських

Сергій: Впізнала? Чоловік телефонує.

Світлана: Привіт, коханий.

Сергій: Ти як?

Світлана: Добре. А ти?

Сергій: Не так добре. Як діти? Що їм сказали?

Світлана: Тато у відрядженні. Агнія щовечора запитує: Коли приїде мій Тато? Плаче. Корній теж її заспокоює, що Тато скоро буде, все добре. Поки ще розповідаємо казки, де ти і що ти.

Робимо все можливе, щоб швидше ви все вийшли. Не знаю, як довго це може тривати. Але сподіваємося, що дуже скоро. Робимо все необхідне для зміни ситуації в Республіці.

Я тримаюся тільки завдяки білорусам. Знаю, що відступати ми не можемо і ніколи цього не зробимо, поки ви все не будете звільнені.

Сергій: Як там? Макрона бачив і Меркель.

Світлана: Хороші люди. Підтримують нас. Не визнають легітимність однієї людини. Вірять в нашу перемогу, тому що правда за нами.

Сергій: Це добре. Я думаю, що все буде нормально.

Світлана: Я теж так думаю. Можливо, тебе вже десь зустрічати?

Сергій: Ні… Ну, треба якось жорсткіше бути.

Світлана: Жорсткіше? Я просто переживаю за всіх, хто зараз у в’язниці – щоб на вас це всіх не позначилося. Але значить будемо жорсткіше.

Звичайно, це все незвично і для Білорусі, і для зарубіжних країн. Всі захоплюються білорусами. Але всі вірять в нас. І всі білоруси в себе повірили. Зараз немає одного лідера, який управляє всім, що відбувається.

У нас двори організуються в групи, райони збираються – люди самі собі лідери. Децентралізація протесту. Звичайно, люди бояться, але переборюють страх і виходять.

Точно ніхто не зупиниться. Наступне, що повинно трапитися, – це переговори з владою.

Сергій: Думаєш, це буде?

Світлана: Вони нікуди не дінуться. Я думаю, що буде.

Сергій: Те, що ти їздиш зустрічаєшся – це добре. По телевізору тебе бачу. Показують тут щодня. Вчора сказали, що тобі 15 тисяч дали.

Світлана: Ну, плюс ще 900 тис. за диваном.

Сергій сміється.

Світлана: Ти там спортом не займаєшся?

Сергій: Ні.

Світлана: Книжок прочитав більше, ніж за все життя?

Сергій: Ну, так. Ну, все тоді, обіймаю, цілую.

Світлана: Ми тебе любимо, Сергію. Тримайся. Скоро все закінчиться.

Тихановська готова надати Лукашенку імунітет

9 жовтня Світлана Тихановська повідомила, що Лукашенко може розраховувати на імунітет, якщо самовільно покине пост президента Білорусі.

Такий імунітет стане важливою складової переговорів про передачу влади.

Однак Тихановська зауважила, що злочинів влади Лукашенка проти мирного білоруського народу пробачити не зможе.