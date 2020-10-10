Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир’я

Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні перемир’я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Азербайджан також звинуватив Єреван в обстрілі.

Про це повідомив представник оборони Вірменії Арцрун Ованесян у Facebook.

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Спочатку він заявив, що азербайджанська армія завдала удару по Капану.

Пізніше він це спростував, уточнивши, що Азербайджан застосував ударні, обстрілявши Еріцванк і село Арцванік Сюнікської області Вірменії. Одна людина загинула.

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Міністерство оборони Азербайджану спростувало інформацію Вірменії про обстріли, поранених та загиблих.

10 жовтня Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі з 12.00.

Конфлікт у Нагірному Карабасі спалахнув 27 вересня. Між Азербайджаном і Вірменією розпочалися бої за цю територію.

З того часу обидві сторони регулярно повідомляли про зруйновані споруди, загиблих і постраждалих.