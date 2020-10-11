У Білорусі 11 жовтня жителі вийшли на Марш гордості. Білоруси продовжують протестувати проти результатів президентських виборів і насильства з боку силовиків.

Водночас напередодні акції протесту у центр міста почали стягувати колони військової техніки. Зокрема, очевидці помітили щонайменше шість БТР, кілька військових вантажівок і вантажівки з колючим дротом.

Біля кінотеатру Москва почалися перші одиночні затримання.

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У Мінську виникла велика бійка між протестувальниками, які вийшли на Марш гордості, і ОМОНом. Очевидці повідомляють про вибух біля стели однієї світлошумової гранати і застосування проти них газу із балончиків.

Пряма трансляція протестів з Білорусі

Факти ICTV також стежать за ситуацією онлайн. Останні новини про протести в Білорусі ви можете переглянути у нашому матеріалі.

Фото: TUT.BY