У Білорусі 11 жовтня жителі вийшли на Марш гордості. Білоруси продовжують протестувати проти результатів президентських виборів і насильства з боку силовиків.
Водночас напередодні акції протесту у центр міста почали стягувати колони військової техніки. Зокрема, очевидці помітили щонайменше шість БТР, кілька військових вантажівок і вантажівки з колючим дротом.
Біля кінотеатру Москва почалися перші одиночні затримання.
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У Мінську виникла велика бійка між протестувальниками, які вийшли на Марш гордості, і ОМОНом. Очевидці повідомляють про вибух біля стели однієї світлошумової гранати і застосування проти них газу із балончиків.
Пряма трансляція протестів з Білорусі
Факти ICTV також стежать за ситуацією онлайн. Останні новини про протести в Білорусі ви можете переглянути у нашому матеріалі.
Фото: TUT.BY