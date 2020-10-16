Змова між тими, хто контролює ланцюжки поставок ліків проти коронавірусу, призвів до зростання цін, позбавивши доступу багатьох людей до життєво необхідного лікування, заявив у відеозверненні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

– Корупція злочинна, аморальна і є підлою зрадою суспільної довіри. Вона ще більш згубна під час кризи – як нині, коли світ переживає пандемію Covid-19, – зазначив він.

Гутерріш визнав, що багато країн у поспіху закуповують медичні товари, щоб врятувати життя людей, а в підсумку на ринок можуть надходити неякісні лекартва, обладнання та тести.

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Тому Гутерріш закликав боротися з корупцією, підтримати антикорупційні інститути, щоб зміцнити їх роль на тлі пандемії.

Коронавірус у світі 16 жовтня

Станом на 16 жовтня тест підтвердив коронавірус ще у майже 407 тис. жителів планети. А загалом заразилися 38 833 032 людини.

Померли від ускладнень з початку пандемії 1 097 228 пацієнтів, а одужали 26 809 474.

Джерело: ООН