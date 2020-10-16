Депутати Жогорку Кенеша на позачерговому засіданні парламенту вирішили скасувати режим надзвичайного стану в Бішкеку.
За словами спікера Каната Ісаєва, на засіданні присутні 76 депутатів.
Режим НС в столиці Киргизстану ввели після протестів 5 і 6 жовтня, що спалахнули після того, як в країні пройшли парламентські вибори.
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Країна поступово повертається до звичного життя. Вчора прем’єр-міністр Садир Жапаров після того, як тимчасово взяв на себе повноваження президента, попросив мітингувальників розходитися по домівках.
Протести в Киргизстані
5 жовтня спалахнули протести у Киргизстані через результати парламентських виборів.
Спочатку протести проходили спокійно, але потім переросли у безлади і зіткнення з силовиками. Демонстрантам навіть вдалося захопити будинок парламенту.
За дорученням президента ЦВК провела розслідування порушень на виборах та визнала їх недійсними.
Джерело: 24.kg