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Парламент Киргизстану скасував режим НС у Бішкеку

Депутати Жогорку Кенеша на позачерговому засіданні парламенту вирішили скасувати режим надзвичайного стану в Бішкеку.

За словами спікера Каната Ісаєва, на засіданні присутні 76 депутатів.

Режим НС в столиці Киргизстану ввели після протестів 5 і 6 жовтня, що спалахнули після того, як в країні пройшли парламентські вибори.

Читайте: Протести в Киргизстані: чому люди вийшли на вулиці і чим все може закінчитися

Країна поступово повертається до звичного життя. Вчора прем’єр-міністр Садир Жапаров після того, як тимчасово взяв на себе повноваження президента, попросив мітингувальників розходитися по домівках.

Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести у Киргизстані через результати парламентських виборів.

Спочатку протести проходили спокійно, але потім переросли у безлади і зіткнення з силовиками. Демонстрантам навіть вдалося захопити будинок парламенту.

За дорученням президента ЦВК провела розслідування порушень на виборах та визнала їх недійсними.

Джерело: 24.kg

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