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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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09:18 - 16 жовтня

Мінськ. Люди з прапорами заблокували проїзд по МКАД.

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09:16 - 16 жовтня

Канада ввела додаткові санкції проти білоруських чиновників. Нові санкції підтримують спроби міжнародного співтовариства з пошуку дипломатичного вирішення кризи в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Канади.

Канада ввела санкції проти 11 білоруських чиновників 29 вересня. Оновлений санкційний список узгоджений зі списками ЄС і США.

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09:15 - 16 жовтня

Протести у Білорусі, що розпочалися у відповідь на офіційні результати президентських виборів 9 серпня, тривають два місяці. І наразі виглядає так, що стратегія влади перечекати, поки протести вщухнуть, провалилася.

Про можливе втрогрнення Росії пише оглядач Foreign Policy Владислав Давідзон.

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21:26 - 15 жовтня

З початку протестів у Білорусі в Україну переїхало вже близько 1,2 тис. білоруських IT-фахівців.

Про це DW розповів заступник міністра з цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, потік зростає, тому що ситуація у Мінську не заспокоюється

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18:30 - 15 жовтня

Франція, Німеччина і Польща закликають до проведення нових виборів у Білорусі. Про це йдеться в спільній заяві глав МЗС трьох країн.

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18:28 - 15 жовтня

У Мінську затримали співробітника Офісу з прав людей з інвалідністю Олега Граблевського.

Він здійснював правозахисне спостереження за маршем людей з інвалідністю, який проходить сьогодні у столиці Білорусі.

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17:10 - 15 жовтня

Адвоката Олександра Пильченка, який захищав інтереси екс-претендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарика та члена президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової Мін’юст позбавив ліцензії.

Про це повідомив виконавчий секретар КР Іван Кравцов.

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16:14 - 15 жовтня

У Мінську відбувається марш солідарності людей з інвалідністю.

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11:47 - 15 жовтня

Люди з плакатами блокують дорогу автомобілям.

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11:44 - 15 жовтня

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до студентів та викладачів ВНЗ:

– Як викладачі, ви повинні підтримувати і захищати студентів. Ви повинні публічно заявити про неприпустимість будь-якого насильства щодо студентів і викладачів. Пам’ятайте: зараз ми всі складаємо найвідповідальніший іспит в нашому житті, і шансу на перескладання вже немає.

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