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З початку протестів у Білорусі в Україну переїхало вже близько 1,2 тис. білоруських IT-фахівців.

Про це DW розповів заступник міністра з цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, потік зростає, тому що ситуація у Мінську не заспокоюється