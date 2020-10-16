Протести у Білорусі, що розпочалися у відповідь на офіційні результати президентських виборів 9 серпня, тривають два місяці. І наразі виглядає так, що стратегія влади перечекати, поки протести вщухнуть, провалилася.
Про можливе втрогрнення Росії пише оглядач Foreign Policy Владислав Давідзон.
Адвоката Олександра Пильченка, який захищав інтереси екс-претендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарика та члена президії Координаційної ради опозиції Марії Колесникової Мін’юст позбавив ліцензії.
Про це повідомив виконавчий секретар КР Іван Кравцов.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до студентів та викладачів ВНЗ:
– Як викладачі, ви повинні підтримувати і захищати студентів. Ви повинні публічно заявити про неприпустимість будь-якого насильства щодо студентів і викладачів. Пам’ятайте: зараз ми всі складаємо найвідповідальніший іспит в нашому житті, і шансу на перескладання вже немає.