Напередодні фінального туру дебатів між кандидатами у президенти США на виборах 2020, які відбудуться 3 листопада, Джо Байдена підтримує більшість американських виборців, Дональд Трамп поки відстає від нього.

Про це свідчать результати опитування, проведеного The New York Times та спеціалістами Сієнського коледжу.

Згідно з ними, представника Демократичної партії підтримують 50% ймовірних виборців, Республіканської – 41%.

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Байден лідирує на тлі загальної тривоги громадян країни щодо пандемії коронавірусу та їхнього бажання бачити ефективні дії влади у сфері економіки.

Трамп втратив перевагу навіть в економічних питаннях.

За прогнозами дослідників, цю ситуацію може змінити лише жахлива помилка Байдена чи його команди.

Дебати між Трампом та Байденом

22 жовтня між Трампом та Байденом відбудуться ще одні дебати.

На попередніх чинний президент США постійно перебивав свого опонента та не дозволяв йому висловити думку. Після них, згідно з результатами опитування, лідирував Байден.

Команда Трампа радить йому змінити модель поведінки, щоб здобути прихильність виборців. Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The New York Times