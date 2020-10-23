Президент США Дональд Трамп заявив, що бере участь в переговорах щодо Нагірного Карабаху.

Журналісти президентського пулу США розповіли, що Трамп бере участь в обговоренні ситуації між Вірменією і Азербайджаном.

– Але Трамп не став повідомляти, чи говорив він з лідерами країн, – уточнили журналісти пулу.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Загострення між сторонами почалося 27 вересня і вже стало найбільшим після закінчення Карабахської війни 1994 року.

19 жовтня Міноборони Азербайджану заявило, що збили штурмовик Су-25 вірменських збройних сил.

Україна підтримала Азербайджан, висловившись за територіальну цілісність країни.

Джерело: прес-пул Білого дому