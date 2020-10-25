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Факти / Світ

Вірменія та Азербайджан домовилися щодо гуманітарного перемир’я у Карабаху – точний час

Глави МЗС Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов домовилися про гуманітарне перемир’я у Карабаху.

Перемир’я стартує о 8.00 26 жовтня.

– Гуманітарне перемир`я почне діяти з 08.00 26 жовтня 2020 року. США посприяли активним переговорам між міністрами закордонних справ і співголовами Мінської групи для того, щоб Вірменія та Азербайджан наблизилися до мирного врегулювання конфлікту, – йдеться в комюніке держдепу США.

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Також у документі говориться, що Вірменія та Азербайджан готові дотримуватися гуманітарного перемир’я, яке було досягнуте у Москві 10 жовтня.

Порушення перемир’я у Нагірному Карабаху

10 жовтня у Москві Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Проте того ж дня військові відомства обох країн почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання цих домовленостей.

12 жовтня вранці Азербайджан та Вірменія розпочали нові обстріли у Нагірному Карабаху. Міноборони обох країн заявили про продовження ведення бойових дій. Прем’єр-міністр Вірменії заявив, що ніякого перемир’я немає.

Фото: Dreamstime

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