Глави МЗС Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов домовилися про гуманітарне перемир’я у Карабаху.

Перемир’я стартує о 8.00 26 жовтня.

– Гуманітарне перемир`я почне діяти з 08.00 26 жовтня 2020 року. США посприяли активним переговорам між міністрами закордонних справ і співголовами Мінської групи для того, щоб Вірменія та Азербайджан наблизилися до мирного врегулювання конфлікту, – йдеться в комюніке держдепу США.

Читайте: Трамп бере участь в переговорах щодо Нагірного Карабаху

Також у документі говориться, що Вірменія та Азербайджан готові дотримуватися гуманітарного перемир’я, яке було досягнуте у Москві 10 жовтня.

Порушення перемир’я у Нагірному Карабаху

10 жовтня у Москві Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Проте того ж дня військові відомства обох країн почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання цих домовленостей.

12 жовтня вранці Азербайджан та Вірменія розпочали нові обстріли у Нагірному Карабаху. Міноборони обох країн заявили про продовження ведення бойових дій. Прем’єр-міністр Вірменії заявив, що ніякого перемир’я немає.