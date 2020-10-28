Макрон виступив за послідовне відновлення довіри у діалозі з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон вважає необхідним послідовне відновлення довіри у відносинах Європейського союзу з Російською Федерацією.

За словами президента, без цього не можливо гарантувати безпеку в Європі.

Про це Макрон сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

– Метою наших ініціатив на цьому напрямку є безпека і стабільність всіх країн Європи, – заявив він.

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Президент Франції повідомив, що діалог ЄС з Росією має великий порядок денний.

– Проблеми безпеки множаться. Серед останніх прикладів – ситуації в Білорусі та Нагірному Карабасі, – додав Макрон.

Санкції проти Лукашенка

Після першого дня саміту ЄС Еммануель Макрон повідомив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не потрапив до списку санкцій ЄС, оскільки Євросоюз планує почати діалог з республікою.

Президент Франції додав, що введення санкцій проти Лукашенка означало б відмову від діалогу з ним.