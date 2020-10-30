У Європейському парламенті підтримали реакцію президента України Володимира Зеленського на рішення Конституційного суду України щодо декларування чиновників. Йдеться про законопроект про припинення повноважень всіх суддів КСУ.

Європарламент стурбований тим, що рішення КСУ створює юридичну порожнечу в українській антикорупційній системі. Також парламентарії закликали українську владу усунути якнайшвидше цю прогалину.

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У ЄП нагадали, що боротьба з корупцією є передумовою для підтримки з боку ЄС, адже Україна взяла на себе зобов’язання створити повністю функціонуючу систему перевірки активів державних службовців.

– Тому ми підтримуємо пршу реакцію президента Зеленського, який ініціював законопроект. Ми також довіряємо нашим колегам у Верховній Раді, які неодноразово демонстрували своє прагнення залишатися твердими у реалізації програми антикорупційної реформи, – зазначили в Європарламенті.

Законопроект Зеленського

Вранці 30 жовтня почалися протести під будівлею Конституційного суду України. Активісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Найбільший резонанс викликала стаття про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.

Заради врегулювання ситуації, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ.

Джерело: EU Political Report