Землетрус у Туреччині: через 65 годин з-під завалів дістали 3-річну дівчинку

У Ізмірі (Туреччина) через 65 годин після землетрусу з-під завалів одного з житлових будинків витягли трирічну Еліф Перінчек.
Дівчинка стала 106 жителем заходу Туреччини, якого витягнули з-під завалів.
Дитину госпіталізували.
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Очільник управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) Мехмет Гюллюоглу висловив радість з приводу порятунку дитини.
Також з-під завалів витягли 14-річну Іділь Ширін.
В Измире спустя 65 часов из-под завалов спасли 3-летнюю #Элиф https://t.co/ZyVrWlbrUb #Измир pic.twitter.com/i85gEvxKyn
— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) November 2, 2020
Землетрус у Греції та Туреччині
30 жовтня в Егейському морі стався землетрус, який дістався Греції та Туреччини. Магнітуду стихії оцінюють у 7.0 балів.
Внаслідок землетрусу піднявся рівень води на місцевих пляжах, місто Ізмір накрило водою.
Зруйновані інфраструктура та житлові будики, які знаходилися у прибережній зоні. Станом на 1 листопада відомо про 51 летальний випадок.
Джерело: Anadolu