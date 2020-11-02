Землетрус у Туреччині: через 65 годин з-під завалів дістали 3-річну дівчинку

У Ізмірі (Туреччина) через 65 годин після землетрусу з-під завалів одного з житлових будинків витягли трирічну Еліф Перінчек.

Дівчинка стала 106 жителем заходу Туреччини, якого витягнули з-під завалів.

Дитину госпіталізували.

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Очільник управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) Мехмет Гюллюоглу висловив радість з приводу порятунку дитини.

Також з-під завалів витягли 14-річну Іділь Ширін.

Землетрус у Греції та Туреччині

30 жовтня в Егейському морі стався землетрус, який дістався Греції та Туреччини. Магнітуду стихії оцінюють у 7.0 балів.

Внаслідок землетрусу піднявся рівень води на місцевих пляжах, місто Ізмір накрило водою.

Зруйновані інфраструктура та житлові будики, які знаходилися у прибережній зоні. Станом на 1 листопада відомо про 51 летальний випадок.

Джерело: Anadolu