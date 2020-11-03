Україні необхідно найближчим часом відновити антикорупційну інфраструктуру.

Про це йдеться у заяві представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петера Стано.

Нормальне функціонування антикорупційних органів є умовою безвізового режиму і фінансової допомоги від західних партнерів.

Читайте: Чи скасує ЄС безвіз для України через ситуацій з САП і НАБУ

За словами представника ЄС, рішення КСУ має великий вплив і матиме наслідки для всієї системи, яка будувалася з 2014 року.

Рішення КСУ щодо антикорупційної системи

27 жовтня своїм рішенням судді КСУ визнали неконституційною статтю про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Через це НАЗК закрило доступ до електронних декларацій чиновників і суддів.

На це рішення відреагував президент країни Володимир Зеленський, він вніс до Верховної Ради законопроект №4288, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення. Детальніше про рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Європейська правда