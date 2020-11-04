Чинний президент США Дональд Трамп виступив на прес-конференції і прокоментував перші результати виборів.

Він подякував американському народу і свої родині за підтримку. Також Трамп зазначив, що результати виборів у США феноменальні. За його словами, він лідирує навіть у штатах, де не очікуав на перемогу.

– Результати феноменальні, ми все виграємо. Ми перемогли у Джорджії, Північній Кароліні, Пенсільванії. Ми вже виграли ці вибори.

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Водночас Трамп зазначив, що на виборах у США 2020 були порушення, зокрема шахрайство. Він запевнив, що готовий звертатися до Верховного суду, щоб вирішити питання про результати виборів.

Свій виступ Дональд Трамп завершив, піднявши кулак як знак перемоги.

Точні результати виборів у США наразі невідомі. Однак, за прогнозами Fox News та CNN, які вже представили дані голосування великих штатів, чинний президент США Дональд Трамп отримує 175 голосів, перемагаючи у 20 штатах.

Тим часом, за прогнозом Голосу Америки, Джо Байден лідирує у 15 штатах і американській столиці.