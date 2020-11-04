Кандидат на виборах президента США Дональд Трамп опублікував спірний пост у Twitter.

– Ми піднялися високо, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм це зробити, – написав чинний американський лідер.

Цей пост Twitter позначив як спірний і закрив його перегляд.

Читайте: Прихильники Байдена погрожують “викинути” Трампа з Білого дому

Через кілька хвилин Трамп в іншому пості написав, що сьогодні ввечері виступить із заявою.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Перед цим він подякував виборцям, зазначивши, що має гарні позиції загалом по країні.

Вибори у США 2020

Нині у США закінчилось голосування на виборах президента США.

За попередніми даними, більшість голосів виборців набрав демократ Джо Байден, проте підрахунок голосів триває.