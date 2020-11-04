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Факти / Світ

У нас намагаються вкрасти перемогу: Twitter заблокував пост Трампа

Кандидат на виборах президента США Дональд Трамп опублікував спірний пост у Twitter.

– Ми піднялися високо, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм це зробити, – написав чинний американський лідер.

Цей пост Twitter позначив як спірний і закрив його перегляд.

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Твіт Трампа

Через кілька хвилин Трамп в іншому пості написав, що сьогодні ввечері виступить із заявою.

 

Перед цим він подякував виборцям, зазначивши, що має гарні позиції загалом по країні.

Вибори у США 2020

Нині у США закінчилось голосування на виборах президента США.

За попередніми даними, більшість голосів виборців набрав демократ Джо Байден, проте підрахунок голосів триває.

Фото: Dreamstime

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