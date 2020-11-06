Facebook заблокував групу прихильників Трампа, які закликали до насильства

Соцмережа Facebook заблокувала групу Stop the Steal (Зупинити крадіжку), в якій прихильники Дональда Трампа закликали до насильства і поширювали його заяви про фальсифікації виборів командою Джо Байдена.

На момент блокування цієї групи там було 350 тис. учасників.

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– Відповідно до виняткових заходів, які ми вживаємо у період підвищеної напруженості, ми видалили групу Stop the Steal. Група була організована навколо делегітимізації виборчого процесу, і ми бачили тривожні заклики до насильства з боку деяких її членів, – повідомив Facebook.

Окрім того керівництво соціальної мережі заявило, що продовжуватиме стежити за діяльністю, яка порушує правила, і вживатиме відповідних заходів.

Вибори в США

Під час підрахунку голосів на президентських виборах в США Дональд Трамп відверто у соцмережах заявив, що команда Джо Байдена намагається вкрасти у них вибори.

Окрім того, він зазначив, що у штаті Мічиган було велике число таємно вкинутих бюлетенів, а це свідчить про фальсифікацію виборів. Через це Трамп звернувся до суду.

Джерело: AP