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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

У Новій Зеландії хіджаб став частиною поліцейської уніформи

У Новій Зеландії поліція зробила хіджаб частиною уніформи, щоб залучити до лав правоохоронців більше мусульманських жінок.

У поліції кажуть, що намагаються створити інклюзивну службу, яка буде відображати різноманітність у новозеландському суспільстві.

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Поліція Нової Зеландії повідомила, що робота зі створення хіджабу для її уніформи почалася наприкінці 2018 року.

Констебль Алі, яка народилася на Фіджі і переїхала в Нову Зеландію в дитинстві, розповіла, що вирішила приєднатися до поліції після теракту у Крайстчерчі.

– Я зрозуміла, що поліції потрібно більше мусульманських жінок, щоб вони йшли і підтримували людей, – зазначила констебль.

У Новій Зеландії хіджаб став частиною поліцейської уніформи

Теракт у Крайстчерчі

У Новій Зеландії до довічного ув’язнення засудили австралійця Брентона Тарранта, який у березні 2019 року влаштував стрілянини у двох мечетях. Під час теракту загинула 51 людина, ще 40 дістали поранення.

Коли чоловік відкрив стрілянину, в одній мечеті Нової Зеландії перебувало 300 осіб, а загалом у двох мечетях на молилися 500 осіб.

Фото: New Zealand Police

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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