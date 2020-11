Рекордна сума за 30 років: Велика Британія збільшує витрати на оборону

Влада Великої Британії ухвалила рішення виділити додаткову суму коштів на підтримку оборони країни. Галузь отримає £16,5 млрд ($21,8 млрд), це найбільша сума з часів холодної війни. Про це заявив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Політик підкреслив, що захист Сполученого королівства – головний обов’язок влади. Інвестиції будуть спрямовані на покращення діяльності збройних сил, кібербезпеку, дослідження космосу та розширення сфери впливу країни.

Завдяки цим проектам створять понад 40 тис. вакансій.

The defence of the realm is the first duty of government.

We are investing an extra £16.5 billion in defence to end the era of retreat, strengthen our Armed Forces, and extend British influence as a force for good in the world ???????? https://t.co/SWRzM8Pdhu pic.twitter.com/j9EARz2DV9

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 19, 2020