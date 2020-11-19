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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Рекордна сума за 30 років: Велика Британія збільшує витрати на оборону

Влада Великої Британії ухвалила рішення виділити додаткову суму коштів на підтримку оборони країни. Галузь отримає £16,5 млрд ($21,8 млрд), це найбільша сума з часів холодної війни. Про це заявив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

– Ми виділяємо кошти, щоб захистити населення та стиль життя. Ми маємо покласти край епосі відступу.

Політик підкреслив, що захист Сполученого королівства – головний обов’язок влади. Інвестиції будуть спрямовані на покращення діяльності збройних сил, кібербезпеку, дослідження космосу та розширення сфери впливу країни.

Завдяки цим проектам створять понад 40 тис. вакансій.

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Борис Джонсон пішов на самоізоляцію

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон пішов на самоізоляцію. Річ у тому, що політик контактував з хворим на коронавірус колегою.

Національна служба охорони здоров’я зобов’язала Джонсона ізолюватися. Тому наразі прем’єр виконує свої обов’язки дистанційно.

Фото: Pexels

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