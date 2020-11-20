США закликали Росію припинити порушення в Криму і повернути його Україні

Місія США при ООН закликала Російську Федерацію негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити всіх несправедливо ув’язнених українців та повернути Україні повний контроль над півостровом.

Також у місії зазначили, що російська окупація серйозно підірвала основні свободи вираження поглядів, асоціацій, релігії чи переконань та мирних зібрань, змусивши багатьох втекти.

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– Ми підтримуємо народ Криму, громадянське суспільство та правозахисників, які працюють над захистом цих прав, – повідомили представники місії.

The United States calls on Russia to immediately end its abuses in occupied Crimea, release all Ukrainians unjustly imprisoned for peaceful opposition, and return full control of the peninsula to Ukraine. — U.S. Mission to the UN (@USUN) November 19, 2020

Окрім того, місія США при ООН розповіла, що пишається співфінансуванням та голосуванням за резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. За їхніми словами, ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу та залякування для придушення інакомислення та опозиції.

Крим

Росія звинуватила кримчан у проблемах з водопостачанням на півострові. Віце-прем’єр Російської Федерації Марат Хуснуллін заявив, що для контролю та перевірок несанкціонованих підключень до водопроводу в Криму можуть залучити правоохоронців.

У жовтні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що ситуація в Криму з водою критична.

Водночас представник Кремля зазначив, що Росія здатна самостійно забезпечити Крим водопостачанням, щоб потім не залежати від України.