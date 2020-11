США закликали Росію припинити порушення в Криму і повернути його Україні

Місія США при ООН закликала Російську Федерацію негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити всіх несправедливо ув’язнених українців та повернути Україні повний контроль над півостровом.

Також у місії зазначили, що російська окупація серйозно підірвала основні свободи вираження поглядів, асоціацій, релігії чи переконань та мирних зібрань, змусивши багатьох втекти.

The United States calls on Russia to immediately end its abuses in occupied Crimea, release all Ukrainians unjustly imprisoned for peaceful opposition, and return full control of the peninsula to Ukraine.

— U.S. Mission to the UN (@USUN) November 19, 2020