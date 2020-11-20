PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

США закликали Росію припинити порушення в Криму і повернути його Україні

Місія США при ООН закликала Російську Федерацію негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити всіх несправедливо ув’язнених українців та повернути Україні повний контроль над півостровом.

Також у місії зазначили, що російська окупація серйозно підірвала основні свободи вираження поглядів, асоціацій, релігії чи переконань та мирних зібрань, змусивши багатьох втекти.

Читайте: Арештовано 44 пасажирських літаки РФ за авіаперевезення до Криму – СБУ

 – Ми підтримуємо народ Криму, громадянське суспільство та правозахисників, які працюють над захистом цих прав, – повідомили представники місії.

Окрім того, місія США при ООН розповіла, що пишається співфінансуванням та голосуванням за резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. За їхніми словами, ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу та залякування для придушення інакомислення та опозиції.

Крим

Росія звинуватила кримчан у проблемах з водопостачанням на півострові. Віце-прем’єр Російської Федерації Марат Хуснуллін заявив, що для контролю та перевірок несанкціонованих підключень до водопроводу в Криму можуть залучити правоохоронців.

У жовтні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що ситуація в Криму з водою критична.

Водночас представник Кремля зазначив, що Росія здатна самостійно забезпечити Крим водопостачанням, щоб потім не залежати від України.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка