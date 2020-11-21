Twitter надасть Байдену офіційний обліковий запис президента США

Twitter передасть контроль над офіційним обліковим записом президента США новій адміністрації Байдена в день інавгурації.
Йдеться про обліковий запис @POTUS (Президент Сполучених Штатів).
Вій відокремлений від облікового запису @realDonaldTrump (справжній Дональд Трамп), яку Трамп використовує для твітів.
Про це повідомив представник Twitter Нік Пачіліо.
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Це також стосується десятки облікових записів Білого дому, зокрема @FLOTUS (Перша леді Сполучених Штатів) та @PressSec (обліковий запис прес-секретаря президента США).
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– Twitter активно готується підтримати перехід інституційних облікових записів Білого дому.
Як у випадку зміни президента у 2017 році, цей процес здійснюється в тісній консультації з Національним управлінням архівів та документації, — сказав Пачіліо в заяві.
Байден визначився з новими міністрами
Джо Байден, який за попередніми результатами перемагає на президентських виборах у США, має намір оголосити ключових міністрів у новій адміністрації протягом наступного тижня.
Дональд Трамп знову заявив про фальсифікації на виборах у США і анонсував великі позови про їхню неконституційність.
Джерело: CNN