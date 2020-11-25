ЗМІ підозрюють у стосунках президента РФ Володимира Путіна і його близьку подругу Світлану Кривоногих.

За інформацією журналістів, жінка жила звичайним життям, але у 1990-х роках у неї з’явився заможний залицяльник.

Після цього вона полишила свою комуналку і переїхала до маєтку на Кам’яному острові. На початку 2000-х Світлана Кривоногих стає акціонером банку Росія, який часто пов’язують з Путіним. У той період вони нерідко разом потрапляли в об’єктиви журналістів.

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Нині жінка володіє нерухомістю у Москві, Петербурзі та Сочі, вартість активів – 1,1 млрд рублів. Крім того, вона є власником туристичної бази Ігора.

Також у Кривоногих є донька, яка народилася у 2003 році. Її батьком, за даними ЗМІ, також може бути Путін. У 2010 році стосунки пари нібито закінчилися.

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Хвороба Путіна

ЗМІ підозрюють, що президент Володимир Путін може страждати від невиліковного захворювання.

В очільника РФ підозрюють хворобу Паркінсона.

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Джерело: Проект